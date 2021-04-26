В пункте пропуска «Новая Гута» в июле начнется эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта

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В целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта будет определен Министерством сельского хозяйства и продовольствия.При проведении эксперимента возмездная услуга по дезинфекции будет оказываться ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем транспортного средства в пункте пропуска при въезде в Беларусь. При отсутствии у них контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в Беларусь.Совету Министров поручено организовать подготовку и проведение эксперимента, а после его завершения проанализировать результаты и до 1 ноября внести предложения о введении обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси.