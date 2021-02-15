В пункте пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") временно остановлен запуск транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
Фото из архива БЕЛТА
По имеющейся информации, это связано со сложными погодными условиями и уборкой снега. Сотрудники Госпогранкомитета просят учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения границы в данном пункте пропуска. Кроме того, они порекомендовали следить за очередями в разделе их интернет-портала "Обстановка на границе».
Отмечается, что о возобновлении оформления в штатном режиме будет сообщено дополнительно.
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В пункте пропуска "Мядининкай" временно приостановлен пропуск транспорта
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