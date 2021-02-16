Инцидент произошел 15 февраля в пункте пропуска «Мохро». Жители Украины ехали в Беларусь на похороны близкого родственника и имели при себе подтверждающий документ. В ходе осмотра их автомобиля были найдены три патрона. Официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим рассказал:
Фото носит иллюстративный характер
– Автомобиль осматривали пограничники с применением служебной собаки. Один патрон находился под напольным ковриком автомобиля, а два других – в подлокотнике. Предположительно – патроны 16-го калибра к гладкоствольному охотничьему ружью. Со слов украинца, после охоты он не выложил их из автомобиля и не придал этому значения перед поездкой за границу. По факту начата проверка. Патроны изъяты сотрудниками ОПС для проведения баллистической экспертизы, автомобиль помещен на стоянку для временно задержанных транспортных средств до окончания разбирательства.
Водитель и пассажиры, следовавшие в Беларусь на похороны близкого родственника, установленным порядком пропущены через государственную границу.
Фото: pixabay.com
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В пункте пропуска “Мохро” у гражданина Украины при въезде в Беларусь обнаружены патроны
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