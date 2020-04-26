В пункте пропуска «Козловичи» установили тепловизор, измеряющий температуру у 120 человек в минуту

Государственный таможенный комитет получил от китайской компании Nuctech стационарный тепловизор, который решили установить в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, информирует пресс-служба ГТК.

В данном пункте пропуска с 1 января 2019 года таможенники осуществляют не только таможенный контроль, но и выполняют отдельные функции пограничников в части проверки документов граждан. Сегодня в «Козловичах» оформляется около 1000 фур и 1500 водителей, поэтому тепловизор решили установить именно здесь.

Действие устройства, размещенного в бюро для оформления водителей-экспедиторов, позволяет осуществлять в автоматическом режиме сканирование температуры тела проходящих через него людей. В минуту возможно таким образом измерить температуру у 120 человек. Соответствующая информация выводится на рабочее место оператора, а в случае превышения нормальной температуры тела, подается автоматический звуковой сигнал. Полученные сведения незамедлительно направляются в санитарно-карантинную службу, расположенную в пункте пропуска, и оперативно используются для принятия соответствующих мер.