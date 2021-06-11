В пункте пропуска «Каменный лог» появилась зона ожидания с возможностью электронного бронирования мест в очереди

Архивное фото

Зона ожидания работает круглосуточно и рассчитана на 150 машино-мест для всех видов транспорта. Информация о времени въезда отображается на трех светодиодных табло. В организованной зоне ожидания также есть санитарный блок, комфортабельный зал для клиентов, магазин, кафе. Время въезда в пункт пропуска физическое или юридическое лицо может забронировать на сайте РУП «Белтаможсервис», оператора электронной системы.