В пункте пропуска "Каменный Лог" открылась зона ожидания с электронным бронированием очереди

В пункте пропуска "Каменный Лог" сегодня торжественно открыли зону ожидания с возможностью электронного бронирования мест в очереди транспортных средств и дополнительные сервисы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу РУП "Белтаможсервис".
– Система электронной очереди транспортных средств введена, чтобы уменьшить загруженность и обеспечить удобство водителям, которые желают пересечь государственную границу Беларуси через пограничный пункт пропуска "Каменный Лог" . Появилась организованная зона ожидания, где есть санитарный блок, комфортабельный зал для клиентов, магазин, кафе, вендинг-аппараты, специальное место для курения. Сервис работает круглосуточно и имеет около 150 машино-мест для всех видов транспорта. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для удобства клиентов вся информация о времени въезда отображается на трех современных светодиодных табло высокого разрешения. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке, – пояснили в пресс-службе.
В церемонии открытия приняли участие руководители Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Гродненского облисполкома и РУП "Белтаможсервис".
Система электронной очереди – программно-аппаратный комплекс, который представляет собой совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационное взаимодействие между уполномоченными лицами оператора системы электронной очереди, операторов зон ожидания, пунктов пропуска и устанавливающий очередность прохождения. Работой системы электронной очереди управляет РУП "Белтаможсервис", оператор системы электронной очереди, обеспечивая надлежащее ее функционирование. Для этого разработан собственный программный комплекс.
Время въезда в пункт пропуска физическое/юридическое лицо бронирует на сайте "Белтаможсервис".
Фото: declarant.by
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В пункте пропуска "Каменный Лог" открылась зона ожидания с электронным бронированием очереди
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