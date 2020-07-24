В пункте пропуска “Берестовица” началось строительство рентгеновского досмотрового комплекса

В пункте пропуска «Берестовица» на границе с Польшей началось строительство рентгеновской сканирующей системы контроля транспорта, сообщили в Государственном таможенном комитете.





«Финансовый вклад Евросоюза составляет более четырех миллионов евро», – проинформировали в ГТК.

Проект включает в себя комплекс зданий для проведения таможенного контроля автомобилей, контейнеров, грузов и багажа. «К объекту будут проложены инженерные сети, возведены пожарные резервуары, резервные источники электроснабжения, частично реконструированы проезды и площадки на территории пункта пропуска», – рассказали в таможне.

Уже подготовлена площадка под строительство досмотрового комплекса, возводится фундамент ангара рентгеновской установки и административно-диспетчерского пункта. Начаты работы по замене асфальтобетонного покрытия на въездном направлении грузового транспорта, следующего из Польши в Беларусь, а также площадки для стоянки грузовых транспортных средств.









В рамках проекта предусмотрена также подготовка специалистов по изучению сканограмм.

С введением комплекса в эксплуатацию, как ожидается, сократится время проведения таможенного контроля. Применение инспекционно-досмотрового комплекса позволяет без вскрытия транспортного средства досконально изучить его содержимое в среднем за 10–15 мин, отметили в ГТК.