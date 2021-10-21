SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В пункте пропуска "Бенякони" с 26 октября начнет работу система электронной очереди

В пункте пропуска "Бенякони" с 26 октября начнет работу система электронной очереди

В автодорожном пункте пропуска "Бенякони" на направлении выезда из Беларуси 26 октября с 0.00 начнет функционировать система электронной очереди транспортных средств. Об этом информирует Государственный пограничный комитет.


- На основании п.61 положения о режиме в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 года №70, пропуск физических лиц и транспортных средств, пересекающих Государственную границу Беларуси в автодорожном пункте пропуска "Бенякони", будет осуществляться после их выезда из зоны ожидания в соответствии с очередностью, установленной системой электронной очереди, - сообщили в ГПК. 

Отмечается, что с 26 октября физические лица, имеющие пропуска на право внеочередного въезда в автодорожный пункт пропуска "Бенякони", не освобождаются от въезда в зону ожидания и не имеют права внеочередного выезда из зоны ожидания для въезда в автодорожный пункт пропуска "Бенякони".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы