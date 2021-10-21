В пункте пропуска "Бенякони" с 26 октября начнет работу система электронной очереди

, - сообщили в ГПК.Отмечается, что с 26 октября физические лица, имеющие пропуска на право внеочередного въезда в автодорожный пункт пропуска "Бенякони", не освобождаются от въезда в зону ожидания и не имеют права внеочередного выезда из зоны ожидания для въезда в автодорожный пункт пропуска "Бенякони".