В пункте пропуска "Бенякони" из-за ремонта временно приостановлено движение, сообщает Госпогранкомитет.
Фото из архива
По информации сопредельной стороны, с 10:00 до 15:00 в международном пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне – "Бенякони") проводятся ремонтные работы по энергообеспечению. В связи с этим временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездки.
Фото: БЕЛТА
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В пункте пропуска "Бенякони" приостановлено движение
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