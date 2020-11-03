В пункте пропуска "Бенякони" меняется схема движения транспорта

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С 4 ноября схема движения транспортных средств с литовской стороны «Шальчининкай» будет изменена в связи с проведением дорожных работ при установке оборудования радиационного контроля.Сотрудники таможни просят водителей учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы на данном пункте пропуска. А также рекомендуют ориентироваться на дорожные знаки, установленные в пункте пропуска.