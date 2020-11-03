В пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой меняется схема движения транспорта. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня.
Фото из архива
С 4 ноября схема движения транспортных средств с литовской стороны «Шальчининкай» будет изменена в связи с проведением дорожных работ при установке оборудования радиационного контроля.
Сотрудники таможни просят водителей учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы на данном пункте пропуска. А также рекомендуют ориентироваться на дорожные знаки, установленные в пункте пропуска.
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В пункте пропуска "Бенякони" меняется схема движения транспорта
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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