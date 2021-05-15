Сегодня в Пуховичском районе на участке автодороги М5 будет временно ограничено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД Миноблисполкома.
– Сегодня с 11:00 до 12:00 на 32-м км автодороги М5 Минск – Гомель вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспорта на указанном участке будет временно ограничено в направлении Гомеля, – обратили внимание в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области обращает внимание на данную информацию и просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию.
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В Пуховичском районе временно ограничат движение на участке автодороги М5
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