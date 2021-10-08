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  2. В Пуховичском районе спасатели нашли трех потерявшихся в лесу пенсионеров

В Пуховичском районе спасатели нашли трех потерявшихся в лесу пенсионеров

Работники МЧС помогли отыскать трех потерявшихся в лесном массиве пенсионеров. Об этом информирует пресс-служба ведомства.


7 октября в 19:30 спасателям стало известно о том, что необходима помощь в поиске трех человек, потерявшихся в лесу около деревни Сутин Пуховичского района.

Было установлено, что около девяти часов утра в четверг двое пожилых мужчин и женщина ушли в лес за ягодами и потерялись. Связь с пропавшими поддерживалась по мобильному телефону. Спасатели примерно понимали, где могут быть пенсионеры. 

Поисковые работы проводили сотрудники МЧС и РОВД. В 21:30 потерявшиеся граждане были обнаружены.

–  Прочесывая лес, работники МЧС нашли машину потерявшихся, попросили их подать голос. Спасатели попросили пенсионеров двигаться на звук сирены, и сами направились им навстречу. Найденные пенсионеры не нуждались в медпомощи, –  прокомментировали в пресс-службе. 

Фото: архив БЕЛТА
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