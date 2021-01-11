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  2. В Пуховичском районе ребенок пошел кататься на горку и не вернулся: его нашли мертвым

В Пуховичском районе ребенок пошел кататься на горку и не вернулся: его нашли мертвым

В Минской области ребенок ушел кататься с горки и пропал. Его нашли мертвым в очистном резервуаре, сообщает Следственный комитет.

Фото: СК

В воскресенье вечером в милицию обратилась жительница поселка Дружный Пуховичского района, которая сообщила о пропаже своего 10-летнего сына. Установили, что днем ребенок пошел кататься со снежной горки в лес соседнего поселка Свислочь вместе с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик – нет. Родили забеспокоились, отец отправился на поиски. 

На место происшествия сразу же выбыла следственно-оперативная группа, милиционеры и спасатели. В ходе поисковых мероприятий в тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело ребенка. Там же нашли его шапочку, а  неподалеку, рядом с колодцем, – куртку и пластиковую ледянку.

По факту гибели ребенка Пуховичский РОСК проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи призывают родителей обучать своих детей правилам безопасности при катании на санках и тюбингах. А также контролировать места детских развлечений зимой и всегда держать их в поле зрения. 
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