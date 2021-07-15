Пожилая женщина погибла при пожаре в собственном доме в Пуховичском районе.
Фото из архива
Подробности происшествия sb.by рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович:
– Инцидент произошел 14 июля в деревне Янково. В 6:31 спасателям от очевидцев поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме. Внутри одной из комнат без признаков жизни была обнаружена хозяйка дома 1940 года рождения. Пенсионерка проживала одна. Причины пожара устанавливаются.
Опубликовано:
439
В Пуховичском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter