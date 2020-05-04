В Пуховичском и Логойском районах почтили память погибших

В акции «Беларусь помнит. Помним каждого!» принял участие министр юстиции Олег Слижевский. Вместе с коллегами он возложил цветы к скульптуре «Непокоренный» в мемориальном комплексе «Хатынь», а также встретился с директором этого комплекса Артуром Зельским и подарил экспозиции музея комплекса книгу «Летопись века». Артур Гарриевич в свою очередь подарил главе ведомства книгу, посвященную 75-летию трагедии в деревне Хатынь.

— Каждый год, встречая очередную весну, мы поздравляем и благодарим сегодня уже немногочисленных героев, подаривших нам свободную жизнь под мирным небом, и свято чтим память о жертвах войны, — отметил министр. — Символом таких жертв и страданий белорусов стала трагедия уничтоженной фашистами деревни Хатынь. Именно поэтому сегодня мы здесь. Для меня лично и для сотрудников Министерства юстиции День Победы — особенный день. Это гордость за народ, который победил. Это несломленный дух страны, восстановленной из руин. 75 лет мы живем под мирным небом, строим города, создаем семьи, растим детей. Мы должны помнить об этой войне. Помнить, чтобы жить, трудиться, созидать.

В рамках акции «Беларусь помнит. Помним каждого!» в Пуховичском районе представители райисполкома и общественных организаций возложили цветы на братскую могилу воинов и участников сопротивления на станции Талька. Подробнее об этом рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Адамейко.

Станция Талька — знаковое место для жителей района, ведь именно здесь в 1944 году развернулись первые и самые ожесточенные бои за его освобождение. Не случайно в районе акцию проводят под девизом «Беларусь помнит. Дорогами войны». Во время операции «Багратион» после освобождения Бобруйска 1-й гвардейский Донской ордена Ленина и ордена Суворова краснознаменный танковый корпус под командованием Михаила Панова направили в сторону Тальки. Под Лапичами завязались крупные бои. Затем 15-я и 16-я бригады корпуса с поддержкой самоходной артиллерии и мотопехоты направились в сторону Тальки. С вечера 30 июня до 1 июля шел ожесточенный бой, немецкая артиллерия осыпала наших градом снарядов. Как рассказывают местные, у Тальки в землю были закопаны несколько немецких «фердинандов», их броня была практически непробиваема. Однако ожесточенное сопротивление преодолели. 2 июля танкисты уже вели бои за Марьину Горку, вышли к деревне Блонь, уничтожили немецкую артиллерию, затем освободили Пуховичи. 3 июля были под Минском. Память героев, помимо сотрудников райисполкома, почтили представители ветеранских и молодежных организаций, а также профсоюзов.

Фото пресс-службы Министерства юстиции и Натальи ПАРХОМЧИК