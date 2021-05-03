На одном из сельхозпредприятий Пружанского района было похищено более восьми тонн зерна пшеницы. Оперативники установили, что к произошедшему причастен водитель предприятия.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 32-летний водитель решил подзаработать. При выгрузке зерна мужчина не до конца поднял кузов самосвала. С оставшейся в кузове «добычей» он покинул территорию предприятия и отправился домой якобы обедать. В обеденное время ему удалось дважды вывезти похищенное зерно на закрепленном за ним служебном автомобиле МАЗ. Мужчина высыпал зерно на своем подворье и возвращался на работу, а по вечерам расфасовывал пшеницу в мешки. Оперативники изъяли у водителя 187 мешков с зерном общим весом около 8, 5 т. Сумма ущерба составила более 3000 белорусских рублей. Фигурант признал свою вину. Похищенное имущество возвращено хозяйству. Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.
За тайное похищение имущества предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В Пружанском районе водитель предприятия похитил более восьми тонн пшеницы
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