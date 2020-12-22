Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Пружанском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.
Инцидент произошел вечером 21 декабря вблизи железнодорожной станции «Оранчицы». Электропоезд Минск-Брест смертельно травмировал 36-летнего мужчину, который двигался вблизи железнодорожных путей.
По предварительной информации мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержка в движении поезда составила 10 минут.
По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Пружанском районе электропоезд сбил мужчину
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Фото: Виталий ГИЛЬ