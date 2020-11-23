В Пружанах суд огласил приговор по делу о гибели военнослужащего

Сегодня суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда.
Напомним, инцидент произошел во время комплексного учения в лесу рядом с деревней Заполье. Один из солдатов-срочников решил самовольно заготовить дрова для обогрева. Командиры роты были против такого решения, однако молодой человек срубил сухое дерево вопреки запрету. В результате ствол упал на одного из военнослужащих. От полученных травм солдат скончался на месте.
Суд признал молодого человека виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК). Его приговорили к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По амнистии обвиняемому на один год сократили наказание.
Сообщается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Фото: pixabay.com
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