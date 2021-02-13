В Пружанах определился победитель областных соревнований «Золотая шайба»

В турнире приняли участие четыре команды с юношами 2006 - 2007 годов рождения. Между собой сошлись ребята из Бреста, Пинска, Кобринского и Пружанского районов.отметил:Соревнования проводились по Олимпийской системе, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша, что обеспечивает выявление победителя за минимальное число туров. Поэтому поединки выдались очень напряженными, борьба за шайбу шла на каждом участке ледовой арены. Никто не хотел уступать.В ходе упорных баталий, в третий раз подряд, лучшей командой областных соревнований по хоккею «Золотая шайба» стали ребята из Кобринского района. В финале были повержены сверстники из Бреста.По итогам турнира всем участникам были вручены памятные вымпелы, а победители и призеры были награждены дипломами, медалями и кубками. Также кобринчане получили право представить Брестчину на финальных республиканских соревнованиях, которые пройдут с 3 по 6 марта в Минске.- поделилсяСтоит отметить, что первый подобный турнир прошел в далеком в 1964 году. В суверенной Беларуси он был возрожден усилиями Главы государства Александра Лукашенко, а с 1997 года «Золотая шайба» проводится на призы Президента Республики Беларусь. В группах «Дивизиона А» выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в «Дивизионе В» соревнуются дружины, где таковых сооружений нет.Организаторами спортивного праздника выступили управление спорта и туризма Брестского облисполкома, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», главное управление по образованию Брестского облисполкома и ОК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».