Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Пружанах определился победитель областных соревнований «Золотая шайба»

В Пружанах определился победитель областных соревнований «Золотая шайба»

Порядка 50 участников собрал финал областных соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» (старшая возрастная группа «Дивизиона А») на призы Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прошедший в городе Пружаны.





В турнире приняли участие четыре команды с юношами 2006 - 2007 годов рождения. Между собой сошлись ребята из Бреста, Пинска, Кобринского и Пружанского районов. 

Начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня отметил:

- Это наше традиционное мероприятие, в котором акцент делается повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, пропаганду спорта, как важного средства укрепления здоровья молодого поколения нашей страны, приобщение их к здоровому образу жизни. Не менее важным является и просмотр юных спортсменов, выявление сильнейших детских любительских хоккейных команд, отбор кандидатов для дальнейшего зачисления в специализированные учебно-спортивные учреждения по хоккею с шайбой. А также дальнейшее развитие и популяризация хоккея с шайбой, вовлечения в занятия как можно большего количества ребят.




Соревнования проводились по Олимпийской системе, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша, что обеспечивает выявление победителя за минимальное число туров. Поэтому поединки выдались очень напряженными, борьба за шайбу шла на каждом участке ледовой арены. Никто не хотел уступать. 





В ходе упорных баталий, в третий раз подряд, лучшей командой областных соревнований по хоккею «Золотая шайба» стали ребята из Кобринского района. В финале были повержены сверстники из Бреста. 





По итогам турнира всем участникам были вручены памятные вымпелы, а победители и призеры были награждены дипломами, медалями и кубками. Также кобринчане получили право представить Брестчину на финальных республиканских соревнованиях, которые пройдут с 3 по 6 марта в Минске.

- С раннего детства люблю хоккей. Шесть лет отыграл в местной команде, но случилось так, что она была расформирована. Всегда рад вернуться на лед. Горд, что нашей команде удалось одолеть непростых соперников и стать победителями областного турнира. Впереди более сложные дружины со всей Беларуси, но я уверен, при слаженных и уверенных действиях ребят, нам по силам все, - поделился центральный нападающий первой пятерки команды Кобринского района Дмитрий Галашко.






Стоит отметить, что первый подобный турнир прошел в далеком в 1964 году. В суверенной Беларуси он был возрожден усилиями Главы государства Александра Лукашенко, а с 1997 года «Золотая шайба» проводится на призы Президента Республики Беларусь. В группах «Дивизиона А» выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в «Дивизионе В» соревнуются дружины, где таковых сооружений нет.






Организаторами спортивного праздника выступили управление спорта и туризма Брестского облисполкома, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», главное управление по образованию Брестского облисполкома и ОК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

bogush@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
В Минздраве рассказали, какие больницы вернутся к приему пациентов
В Японии произошло мощное землетрясение
Пьяного бесправника задержали в Минске в результате погони
"Витэн" разгромил "Минск" в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Анна Сола завоевала бронзу в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону
Футболисты минского "Динамо" победили "Туапсе" на сборе в Сочи
Петровский о ближайшей пятилетке: социальная роль государства сохраняется, ломки системы не будет
В Гомельской области дорожные службы и госавтоинспекция в условиях обильного снегопада работают в усиленном режиме
Депутаты Палаты Представителей Сергей Клишевич и Игорь Завалей провели онлайн встречу с испанскими коммунистами
В Аргентине нашли новый вид древних рептилий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Australuan Open
Патриотизм формируется кропотливым и вдумчивым трудом - эксперт БИСИ
В Пружанах определился победитель областных соревнований «Золотая шайба»
Автопробег «За единую Беларусь!» - стрим с афганского концерта
Волейболистки "Минчанки" уступили "Локомотиву" в матче российской суперлиги
На участке дороги Минск - Микашевичи движение возобновлено
Баскетболисты "Зенита" победили ЦСКА в центральном матче Единой лиги ВТБ
В Бресте появилась фотозона ко Дню всех влюбленных
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении
Финальный этап Кубка мира по биатлону пройдет Эстерсунде
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О, спорт, тяжко с тобой
Токарь ОАО «Достоево» Ивановского района Александр Бахур рассказал о том, как выполнял свой воинский долг в Афганистане
В Добрушском районе на железнодорожном переезде столкнулись большегруз и товарный состав
ГАИ Витебской области оказывает помощь застрявшим на дороге водителям
Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла чемпионат Беларуси в помещениях
В Гомельской области COVID-19 идет на спад – больницы возвращаются к обычному режиму работы
В Солигорском районе всем миром сражаются со снегом
В Петриковском районе стокнулись фура и Mazda, водитель легковушки погиб
В Орше поезд сбил рабочих
ГАИ продолжает специальный план "Погода" на дорогах Минской области
Журналист провел день с многодетной семьей новоселов и воочию убедился: господдержка в нашей стране доступна всем нуждающимся и имеет вполне материальное выражение
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
Яна Кошкина попозировала перед камерой в рубашке на голое тело
Что ждет белорусские леса, на прямой линии рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко
Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира
Аналитик БИСИ: уникальная природа - весомый фактор развития Беларуси
Около 90 единиц снегоуборочной техники работают по очистке дорог Могилева
Спринтер Сергей Пустобаев первенствовал на чемпионате Беларуси по легкой атлетике в помещениях
Семь человек погибли при взрыве в Могадишо
Мультиметр в помощь: вместе со специалистом мы проверили, правильно ли освещены различные помещения
В Минске выявили цех по изготовлению протестной атрибутики
Раки – просите прощения у обиженных, Весы – избегайте конфликтов
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Любовь не всегда права
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Интернет-мошенник выманил у жительницы Гродно более $11 тыс.
«Снежный снайпер» собрал в «Раубичах» почти 200 биатлонистов-любителей со всей страны
Авторы
СКАНИРУЙТЕ