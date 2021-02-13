В Пружанах определился победитель областных соревнований «Золотая шайба»

В турнире приняли участие четыре команды с юношами 2006 - 2007 годов рождения. Между собой сошлись ребята из Бреста, Пинска, Кобринского и Пружанского районов.
Начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня отметил:
- Это наше традиционное мероприятие, в котором акцент делается повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, пропаганду спорта, как важного средства укрепления здоровья молодого поколения нашей страны, приобщение их к здоровому образу жизни. Не менее важным является и просмотр юных спортсменов, выявление сильнейших детских любительских хоккейных команд, отбор кандидатов для дальнейшего зачисления в специализированные учебно-спортивные учреждения по хоккею с шайбой. А также дальнейшее развитие и популяризация хоккея с шайбой, вовлечения в занятия как можно большего количества ребят.
Соревнования проводились по Олимпийской системе, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша, что обеспечивает выявление победителя за минимальное число туров. Поэтому поединки выдались очень напряженными, борьба за шайбу шла на каждом участке ледовой арены. Никто не хотел уступать.
В ходе упорных баталий, в третий раз подряд, лучшей командой областных соревнований по хоккею «Золотая шайба» стали ребята из Кобринского района. В финале были повержены сверстники из Бреста.
По итогам турнира всем участникам были вручены памятные вымпелы, а победители и призеры были награждены дипломами, медалями и кубками. Также кобринчане получили право представить Брестчину на финальных республиканских соревнованиях, которые пройдут с 3 по 6 марта в Минске.
- С раннего детства люблю хоккей. Шесть лет отыграл в местной команде, но случилось так, что она была расформирована. Всегда рад вернуться на лед. Горд, что нашей команде удалось одолеть непростых соперников и стать победителями областного турнира. Впереди более сложные дружины со всей Беларуси, но я уверен, при слаженных и уверенных действиях ребят, нам по силам все, - поделился центральный нападающий первой пятерки команды Кобринского района Дмитрий Галашко.
Стоит отметить, что первый подобный турнир прошел в далеком в 1964 году. В суверенной Беларуси он был возрожден усилиями Главы государства Александра Лукашенко, а с 1997 года «Золотая шайба» проводится на призы Президента Республики Беларусь. В группах «Дивизиона А» выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в «Дивизионе В» соревнуются дружины, где таковых сооружений нет.
Организаторами спортивного праздника выступили управление спорта и туризма Брестского облисполкома, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», главное управление по образованию Брестского облисполкома и ОК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».
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