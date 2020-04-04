В прошлом году водность белорусских рек была ниже нормы более чем на треть

За прошлый год водность белорусских рек была ниже нормы более чем на треть, или около 30 процентов. Об этом sb.by рассказал начальник отдела мониторинга и государственного водного кадастра ЦНИИКИВР Владимир Корнеев:

— При среднем объеме стока белорусских рек в 57 кубических километров за год в прошлом году мы имели показатель в 38,1 кубического километра. Это порядка 67 процентов от нормы, при которой обеспечивается нормальное экологическое функционирование всех водных объектов. То есть более трети мы в прошлом году недобрали.

Основной причиной проблемы, по мнению ученого, стало изменение климата. Самым засушливым, по его словам, был 2015 год.