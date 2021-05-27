Об этом рассказала Татьяна Бурдь, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Главного управления организации медицинской помощи Минздрава.
– В 2020 году в стране родился 82 971 ребенок, из них 214 детей с экстремально низкой массой тела. Наша страна по праву занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в топ-50 стран мира по ведению беременности и организации родов квалифицированными специалистами. К слову, почти 1000 родов наступило с помощью ЭКО.
Опубликовано:
509
В прошлом году в Беларуси родилось около 83 000 детей: почти тысяча – с помощью ЭКО
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter