Об этом сообщила Елена Комлик, главный специалист управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда. Она отметила, что это 1,6 процента от ВВП.
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– Всего в нашей стране проживает 1 143 000 семей с детьми до 18 лет, в них воспитывается более 1 776 000 детей. 57,3 процента семей – однодетные. Семейная политика страны включает обширный комплекс мер, в которые входят и пособия. К слову, на систему пособий в прошлом году было направлено 2,4 миллиарда рублей (1,6 процента от ВВП).
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В прошлом году на детские пособия было направлено 2,4 миллиарда рублей
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