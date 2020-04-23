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  2. В профсоюзный фонд страхования медиков перечислили уже более 500 тыс. рублей

В профсоюзный фонд страхования медиков перечислили уже более 500 тыс. рублей

Более 510 тысяч рублей перечислено в специальный фонд, из которого оказывается материальная помощь медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией, информирует пресс-служба Федерации профсоюзов Беларуси.

Фонд был создан по решению ФПБ в начале апреля. Он формируется за счет солидарных отчислений всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. На сегодня профсоюзы перечислено в фонд более 440 тысяч рублей, еще свыше 72 тысяч рублей – личные взносы людей.

«Из профсоюзного страхового фонда уже перечислено 15 тысяч рублей в качестве материальной помощи. При этом заявления медиков рассматриваются максимально оперативно – буквально день в день. Для получения помощи достаточно ходатайства от профсоюзного комитета и копии листка нетрудоспособности», – отметили в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзные организации всех отраслей также оказывают и другую помощь учреждениям здравоохранения. В первую очередь – это приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

«Как республиканские комитеты, так и многие первичные профсоюзные организации включились в эту работу. Приобретаются и передаются в больницы, поликлиники маски, защитные медицинские комбинезоны, дезсредства. Также средства защиты закупаются профсоюзами и непосредственно для работников предприятий, – рассказали в пресс-службе ФПБ – Кроме того, выплачивается материальная помощь для тех работников, которые в силу сложной ситуации на том или ином предприятии, наиболее в этом нуждаются. Всего на все эти цели из профсоюзных касс взаимопомощи с начала апреля потрачено более 4,3 млн рублей».

Сегодня также под особым вниманием и заботой профсоюзов работники тех отраслей, которые в силу профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей и также имеют повышенный риск заболевания.

«Так, например, сотрудники ряда домов-интернатов переведены сегодня на вахтовый метод работы. Для них профсоюзами обеспечено финансирование горячего питания. Более 6,5 тысячи работников железной дороги будут застрахованы на случай болезни за счет профсоюзных средств. Практически в каждой отрасли по инициативе профсоюзов принимаются меры по защите наиболее уязвимых работников – тех, кто имеет хронические заболевания, людей старшего возраста, беременных женщин. Где-то это предоставление внеочередных трудовых отпусков, где-то – перевод на удаленную работу», – добавили в ФПБ.

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Фото: Александр КУШНЕР
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