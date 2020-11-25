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В проекте стратегических направлений развития евразийской интеграции пока не согласован вопрос о ценах на транспортировку газа

В проекте стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года пока остается несогласованным вопрос о ценах на транспортировку газа.

Фото из архива

Об этом сообщила во время брифинга помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» одобрен Советом ЕЭК. Практически все позиции согласованы.

– Осталось чувствительное разногласие, которое касается определения подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза.

Также она сообщила, что в проект включено предложение Кыргызской Республики о проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств – членов Евразийского экономического союза в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании.

Фото: БЕЛТА
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