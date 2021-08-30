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  2. В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема

В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема

Японская корпорация Sony выпустила новую ревизию игровой видеоприставки PlayStation 5, которая стала ощутимо легче. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

Блогер Остин Еванс выяснил, что теперь система охлаждения у новой версии стала проще. Приставка весит на 300 граммов меньше, чем оригинальная консоль. 

Также новинка получила радиатор, который уменьшился в два раза. Кроме того, изменился кулер, и стало меньше тепловых трубок. 

Отмечается, что нововведения негативно сказались на работоспособности приставки: раньше она нагревалась до 52 градусов, а теперь до 56–58 градусов. Выросли энергопотребление и шумность.
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