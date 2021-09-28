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  2. В Приморье нашлись пропавшие туристки

В Приморье нашлись пропавшие туристки

27 сентября стало известно о том, что три туристки, которые начали свой поход в минувшую субботу, пропали при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе Приморья. Женщины нашлись, и сами вышли к селу в Партизанском районе края, передает РИА Новости.


Об этом рассказал представитель регионального главка МЧС РФ.

В понедельник началась поисковая операция в окрестностях горы Фалаза. Вечером накануне пропавшие вышли на связь с родственниками, они находились в районе ЛЭП.

– Они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района. Госпитализация не потребовалась, женщины чувствовали себя хорошо, – уточнил собеседник. 

Пожилые туристки пошли в поход со стороны села Анисимовка, от него до села Васильевка более десяти километров, более 20 – если обходить гору.

В соцсетях появилось видео, снятое одним из жителей Васильевки. На нем женщины в селе пьют чай и говорят, что шли по пробитой для новой ЛЭП просеке. 

Фото: РИА Новости
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