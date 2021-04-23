Сегодня злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин), который находится в 45 километрах к западу от столицы Франции. По информации AFP, инцидент произошел около 14:20 по местному времени (15:20 по нашему).
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От полученных ран сотрудница полиции умерла. А ее коллеги нейтрализовали злоумышленника, использовав огнестрельное оружие. Преступник, мотивы которого устанавливаются, скончался от ран, полученных во время задержания.
На место происшествия выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его словам, нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.
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В пригороде Парижа злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции
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