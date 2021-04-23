В пригороде Парижа злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции

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От полученных ран сотрудница полиции умерла. А ее коллеги нейтрализовали злоумышленника, использовав огнестрельное оружие. Преступник, мотивы которого устанавливаются, скончался от ран, полученных во время задержания.На место происшествия выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его словам, нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.