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В Преображенском соборе Сморгони установили и освятили подъемник для людей с ограниченными возможностями

В соборе Преображения Господня города Сморгони для людей с ограниченными возможностями установили подъемник, настоятель собора протоиерей Анатолий Резанович совершил освящение устройства, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.


Испытание подъемника показало, что размеры устройства достаточны для размещения человека на коляске с велоприставкой.

– Идея строительства подъемника у меня возникла давно. В этом году благодаря поддержке местной власти, а также спонсорской помощи предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и прихожан воплощение в жизнь этого нужного дела стало возможным, – прокомментировал событие Анатолий Резанович.


Место для размещения подъемника выбирали тщательно. Он установлен возле тыльной стены храма – это удобно для заезда и не портит архитектуру здания. Установка мини-лифта для маломобильных граждан важно и с точки зрения обеспечения в райцентре безбарьерной среды. Сморгонь – одна из точек притяжения туристов, через город проходит множество туристических маршрутов. Собор Преображения Господня является архитектурной доминантой Сморгони. Построенный на возвышении рядом с рекой Оксна, он стоит на месте другого православного храма, который был разрушен в советские времена. Строительство нового собора началось в 1989 году по проекту минского архитектора Анатолия Шабалина и продолжалось 20 лет. Освящение храма состоялось 6 сентября 2009 года и стало одним из мероприятий, приуроченных к проведению в городе Дня белорусской письменности. Сегодня 5-купольный храм может вместить до 1500 человек, это самое большое сооружение в городе: высота около 40 метров, длина – 35, ширина – примерно 28 метров.

Сморгонь – город в Гродненской области, расположен на реке Оксне (левый приток Вилии) и ее притоке Гервятке в 110 км к северо-западу от Минска и в 260 км к северо-востоку от Гродно. Известен с начала XVI века как частновладельческое местечко Зеновичей, Радзивиллов, Пшездецких. В XVII веке Радзивиллы основали здесь школу дрессировки медведей – «Сморгонскую медвежью академию». Во время войны 1812 года при отступлении французских войск в Сморгони Наполеон Бонапарт передал командование войсками маршалу Мюрату и отбыл в Париж. Во время первой мировой войны город был полностью разрушен. Население в настоящее время составляет около 37 000 жителей.

Фото: Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ (сморгонская газета «Светлы шлях»)

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