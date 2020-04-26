В предпоследнем матче шестого тура ЧБ по футболу «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» сыграли вничью

В Жодино завершился предпоследний матч шестого тура чемпионата страны по футболу. Местное «Торпедо-БелАЗ» и брестский «Рух» разошлись миром — 0:0.



На предыдущем отрезке турнира торпедовцы проиграли минскому «Динамо» (0:2), поделили очки с БАТЭ (0:0) и взяли верх над «Шахтером» (1:0), «Белшиной» (1:0) и РЦОР-БГУ (2:0). А брестчане уступили РЦОР-БГУ и БАТЭ с одинаковым счетом 0:1, сыграли вничью со «Славией» (0:0) и победили столичное «Динамо» (1:0) и «Минск» (1:0). За пять туров «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» пропустили лишь по два гола (меньше всех в нынешнем ЧБ), а забили четыре и два мяча соответственно, что не сулило особой результативности сегодня. По итогам зрители вообще не увидели забитых мячей. Хотя хорошие эпизоды для этого возникали. И нельзя сказать, что игра была скучной.



«Рух», являющийся абсолютным дебютантом высшей лиги и идущий в нижней части турнирной таблицы, ничуть не стушевался и создал не меньше голевых моментов, чем хозяева поля. Однако просто великолепную игру показал голкипер «Торпедо-БелАЗа» Владимир Бушма. Да и его коллега в составе гостей Александр Нечаев тоже был на высоте.



Отметим также, что уже в добавленное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник брестской команды Сергей Тихоновский. Но какого-либо влияния на игру это уже оказать не могло, так как времени до финального свистка почти не оставалось. И извлечь выгоду из численного преимущества «Торпедо-БелАЗ» попросту не могло.



Шестой тур чемпионата страны начался позавчера, когда минское «Динамо» обыграло «Смолевичи» (3:1), а «Неман» разгромил РЦОР-БГУ (3:0). Вчера «Славия» уступила «Минску» (1:3), БАТЭ сломил сопротивление крайне неуступчивой в родных стенах «Городеи» (2:0), а брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:2). Сегодня несколько ранее «Слуцк» дожал-таки «Белшину» в матче-триллере (3:2). А в 18.00 начнется заключительная встреча тура «Ислочь» — «Витебск».



Турнирную таблицу неожиданно возглавляет «Слуцк», имеющий тринадцать очков. Одиннадцать баллов у «Торпедо-БелАЗа», По десять — у БАТЭ и «Витебска». По девять — «Городеи», РЦОР-БГУ, «Минска», «Ислочи» и минского «Динамо». По восемь — у «Немана», «Шазтера» и «Руха». По семь — у «Славии» и брестского «Динамо». Три — у «Смолевичей». Два — у «Белшины». Нетрудно заметить, что плотность в таблице просто зашкаливает. А это говорит о высочайшем уровне конкуренции.



Матчи седьмого тура запланированы на 1-3 мая. Встретятся РЦОР-БГУ — «Смолевичи», «Минск» — «Торпедо-БелАЗ», «Рух» — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Белшина» — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия», БАТЭ — «Неман» и «Шахтер» — «Ислочь». На статус центрального поединка этого тура примерно с равными основаниями могут претендовать сразу несколько матчей. Так что, как говорится, выбирайте на свой вкус.