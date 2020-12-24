В преддверии Нового года столичные кинотеатры порадуют зрителей премьерами «Огонь» и «Рождество кота Боба»

Фото:

kinoafisha.info

Серебряные коньки (12+) – 24–30 (21:00).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24–30 (17:20).Обратная связь (16+) – 24–30 (15:20, 19:20).Проклятие Лауры. Завещание (16+) – 24–30 (21:30).Самый Новый год! (12+) – 24–30 (19:10).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24, 28–30 (13:10, 15:10, 17:10, 19:30); 25–27 (11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:30).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24, 28–30 (13:30, 15:30); 25–27 (11:30, 13:30, 15:30).Премьера! Огонь (6+) – 24–30 (17:00, 21:20).Премьера! Рождество кота Боба (6+) –24, 28–30 (13:20); 25–27 (11:20, 13:20).Избави нас от лукавого (18+) – 24, 28, 29 (17:10); 25–27 (21:25).Серебряные коньки (12+) – 24, 28–30 (14:40, 19:10); 25–27 (12:30, 18:50).Диббук (18+) – 24–30 (21:40).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24–30 (14:00, 17:50, 21:40).Обратная связь (16+) – 24–30 (15:50, 19:40).Самый Новый год! (12+) – 24, 28–30 (21:50); 25–27 (15:10).Дублерша (18+) – 24–30 (14:20).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24, 28–30 (12:00, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:20); 25–27 (12:00, 13:50, 15:40, 16:50, 17:30, 19:20, 21:20).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24 (13:00, 16:20); 25–27 (11:00, 12:40, 16:20); 28, 29 (11:20, 13:00, 16:20).Премьера! Огонь (6+) – 24–30 (13:40, 16:10, 18:40, 21:10).Премьера! Ромео и Джульетта (16+) – 24–30 (19:50).Премьера! Рождество кота Боба (6+) – 24–30 (18:00).Фиксики против кработов (6+) – 30 (10:30).Серебряные коньки (12+) – 24–30 (14:30)Реальные пацаны против зомби (16+) – 24–30 (17:10).Обратная связь (16+) – 24–30 (14:15, 21:10).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24–30 (12:35, 16:20, 19:10).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24 (12:10); 25–30 (11:00, 12:10).Премьера! Огонь (6+) – 24–30 (18:20, 20:50).Премьера! Куриный забег (0+) – 28, 29 (10:40).Обратная связь (16+) – 24, 28–30 (17:00); 25–27 (14:30).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24, 28–30 (13:00); 25–27 (21:00).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24, 28, 30 (15:00, 19:00); 25–27 (12:30, 19:00); 29 (11:00, 19:00).Премьера! Огонь (6+) – 24, 28–30 (21:00); 25–27 (16:30).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24 (11:20); 25–28, 30 (11:00); 29 (15:00).Красные туфельки и семь гномов (6+) – 28 (10:10).Поли (6+) – 29 (10:10).Обратная связь (16+) – 24–27, 30 (13:00); 28, 29 (13:20).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24–27, 30 (21:30); 28, 29 (21:40).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24–27, 30 (15:00, 19:25); 28, 29 (15:20, 19:40).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24–27 (11:00); 28, 29 (11:50); 30 (10:30).Премьера! Огонь (6+) – 24–27, 30 (17:00); 28, 29 (17:20).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24–27 (21:30); 28–30 (16:30).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24 (12:00, 15:30, 17:30); 25–27 (13:30, 15:30, 17:30); 28–30 (13:00, 17:00, 19:00).Обратная связь (16+) – 24–27 (19:30); 28–30 (14:30, 21:30).Серебряные коньки (12+) – 24 (15:50); 25–27 (11:30, 15:50); 28–30 (19:00).Премьера! Огонь (6+) – 24 (13:10, 18:30, 21:10); 25–30 (18:30, 21:10).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24 (11:40, 13:50); 25–27 (11:50, 14:10); 28–30 (12:40).Фиксики против кработов (6+) – 28 (10:30).Королевские каникулы (6+) – 29 (10:30).Серебряные коньки (12+) – 24–27 (14:50); 28–30 (21:10).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24–27 (21:30); 28–30 (16:30).Дублерша (18+) – 24–27, 29 (12:50); 28, 30 (12:30).Обратная связь (16+) – 24–27 (19:30); 28–30 (19:00).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24 (13:00, 15:00, 17:30); 25–27 (10:50, 13:00, 15:00, 17:30); 28, 30 (12:20, 14:40, 17:00); 29 (10:40, 14:20, 17:00).Премьера! Огонь (6+) – 24–30 (18:40, 21:20).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24 (17:00); 25–27 (11:10, 17:00); 28, 30 (10:40, 14:30); 29 (12:30, 15:00).Премьера! Белка и Стрелка. Карибская тайна (6+) – 30 (10:30).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24, 28–30 (21:30); 25–27 (21:20).Обратная связь (16+) – 24, 28–30 (15:00); 25–27 (14:40).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24, 28–30 (10:20, 17:00); 25–27 (10:00, 16:40).Премьера! Огонь (6+) – 24, 28–30 (12:20, 18:55); 25–27 (12:00, 18:40).Обратная связь (16+) – 24 (16:30); 25–30 (16:00).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24 (14:30, 18:30); 25–27 (11:25, 18:00); 28–30 (13:30, 18:00).Премьера! Белка и Стрелка. Карибская тайна (6+) – 28–30 (10:45).Премьера! Огонь (6+) – 24 (20:30); 25–27 (13:25, 20:00); 28–30 (20:00).Еще по одной (16+) – 24–30 (19:00).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24–30 (12:20).Обратная связь (16+) – 24–30 (18:50).Самый Новый год! (12+) – 24–30 (21:20).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24–30 (12:50, 14:20, 17:00).Красные туфельки и семь гномов (6+) – 28 (10:30).Тайна Мосли (6+) – 29 (10:30).Риф. Новые приключения (0+) – 30 (10:30).Премьера! Огонь (6+) – 24–30 (16:20, 20:50).Премьера! Рождество кота Боба (6+) – 24–30 (14:50).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24–27 (11:20); 28–30 (10:40).Расправь крылья (6+) – 26 (20:30).Королевские каникулы (6+) – 25 (16:40).Король Слон (6+) – 25 (10:30).Приключения олененка (6+) – 26 (13:50); 30 (12:50).Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант (6+) – 27 (14:00).Красные туфельки и семь гномов (6+) – 28 (16:00).Фиксики против кработов (6+) – 25 (15:00); 26 (12:00).Особенные (12+) – 24 (19:10); 30 (19:30).Он и она (16+) – 24 (21:00).Сын дьявола (18+) – 30 (21:40).Реальные пацаны против зомби (16+) – 24 (13:00); 25, 26 (10:30); 27 (11:00); 28–30 (16:00).Чудо-детки. Непутевые волшебники (6+) – 27 (17:10); 29 (13:50).Ералаш (№ 238–243) (6+) – 25 (18:20); 27 (12:40); 29 (15:40).Ералаш (№ 324–329) (6+) – 26 (17:20); 28 (12:50).Махинаторы (18+) – 28 (21:20).Мы призываем тьму (18+) – 29 (21:00).Не входи (18+) – 25 (23:00); 27 (20:50).Морские паразиты (18+) – 24 (19:10); 26 (22:50); 28 (19:40); 29 (17:00).Семейка Крудс: Новоселье (6+) – 24–27 (15:00, 17:00, 19:00); 25, 26 (14:00, 16:00, 18:00); 27 (14:30, 16:30, 18:30); 28–30 (14:10, 17:50, 19:40).Премьера! Белка и Стрелка. Карибская тайна (6+) – 25 (11:50, 19:30); 26 (15:40); 27 (11:00); 28 (14:20); 30 (16:00).Премьера! Куриный забег (6+) – 24 (16:00); 25 (13:30); 26 (10:30); 27 (15:40); 30 (14:30).Премьера! Гости на вилле (16+) – 24 (17:30); 25 (21:10); 26 (18:40); 27, 29 (19:00); 28 (18:00); 30 (17:50).Премьера! Огонь (6+) – 24 (21:00); 25–26 (20:00, 22:40); 27 (20:30); 28–30 (21:30).Премьера! Барбоскины на даче (6+) – 24 (10:50); 25, 26 (12:30); 27 (13:00); 28–30 (12:40).В репертуаре и расписании возможны изменения.