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  2. В преддверии Нового года лесхозы безвозмездно передадут ели в школы и интернаты для престарелых

В преддверии Нового года лесхозы безвозмездно передадут ели в школы и интернаты для престарелых

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы сообщил начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич. 

Он отметил, что в прошлом году лесхозы подарили преимущественно школам и небольшому количеству садиков около 800 новогодних деревьев. В этом году акция распространится и на интернаты для престарелых. Соответствующее распоряжение поступит в адрес лесхозов.

– Впрочем, при желании объекты соцсферы могут не ждать, пока на них выйдут, а сами могут обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, напомнить о себе, согласовать время доставки дерева, – обратил внимание Мацкевич. 

druk@sb.by

Фото БЕЛТА

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