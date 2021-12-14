В преддверии Нового года лесхозы безвозмездно передадут ели в школы и интернаты для престарелых

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы сообщил начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич.



Он отметил, что в прошлом году лесхозы подарили преимущественно школам и небольшому количеству садиков около 800 новогодних деревьев. В этом году акция распространится и на интернаты для престарелых. Соответствующее распоряжение поступит в адрес лесхозов.

– Впрочем, при желании объекты соцсферы могут не ждать, пока на них выйдут, а сами могут обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, напомнить о себе, согласовать время доставки дерева, – обратил внимание Мацкевич.

druk@sb.by



Фото БЕЛТА



