В преддверии Международного дня памятников и исторических мест состоялась пресс-конференция

Сохраняя память, продолжаем историюИстория, пыльные архивы, летописи, предания, археологические раскопки… Зачем нам все эти знания о прошлом, ведь живем-то мы здесь и сейчас? Но почему тогда так жарко о ней спорят сегодня? На издание книг, съемки документальных и художественных фильмов, телепередач по этой тематике тратятся огромные средства. Может, потому, что история — это мощнейшее оружие, мощь которого гораздо сильнее, чем у любых бомбардировщиков и артиллерийских установок. Сегодня для любой страны знание и сохранение истории — это не только почетная обязанность, но и одно из главных условий выживания и развития.
В преддверии Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция «Вопросы защиты и сохранения культурного наследия. Уборка и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и обелисков».
Девизом Международного дня памятников и исторических мест стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Этот памятный день установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.
Открывая пресс-конференцию, директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович отметил: «Наше учреждение прежде всего координирует научные исследования в области исторических наук. Наравне с этим мы уделяем огромное внимание популяризации и сохранению истории, отечественного наследия. Я глубоко уверен, что стремление к сохранению культурного наследия страны у каждого из нас формируется через личное участие в этом направлении».
Напомним, что в ознаменование 75-летия Великой Победы Национальная академия наук Беларуси инициировала проведение всебелорусской акции «Народная летопись Великой Отечественной войны. Вспомним всех». Акция направлена на всех граждан Беларуси, у кого в семейных архивах имеются фотографии, какие-то воспоминания, связанные с их родными и близкими, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сегодня потомки участников и очевидцев тех событий имеют возможность прислать в Институт истории НАН Беларуси материалы о своих родных и близких. В стенах учреждения научные сотрудники проведут обобщение, научную обработку, и в итоге будет создана электронная база из семейных архивов любого гражданина Беларуси. Кроме того, эти материалы будут издаваться и в книжной форме. Уже почти готова к выходу в свет первая «Народная летопись Великой Отечественной войны».
Кроме того, Вячеслав Данилович поблагодарил Главу государства за огромный вклад в дело сохранения истории: «Огромное спасибо государству, нашему Президенту за то, что в соответствии с законодательством нашей страны строительные работы обязательно должны сопровождаться археологическими исследованиями. В этом смысле археологами Института истории и нашими коллегами из высших научных учреждений проводится титаническая работа. За прошлый год выдано 220 разрешений на осуществление археологических исследований во всех регионах Беларуси. Те строительные работы, которые осуществляются и затрагивают места, где есть археологические памятники, обязательно сопровождаются научными исследованиями.
В результате этой огромной работы, которая продолжается уже много лет, выявлены, введены в научный оборот и сохранены для наших потомков сотни тысяч археологических артефактов. Мы как ученые делаем все, что от нас зависит, чтобы эта память в нашем обществе, у нашей молодежи сохранилась».
Знаковый объектНачальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси Артем Игнатенко заострил внимание на таком знаковом объекте как мемориальный комплекс «Курган Славы»: «Конечно же, Федерация профсоюзов Беларуси, как и все наши отраслевые профсоюзы, на постоянной основе осуществляет деятельность, направленную на сохранение исторической памяти нашей страны. Знаковым местом для нас является мемориальный комплекс «Курган Славы». Глава государства отметил, что это уже как бы объект профсоюза, и мы за ним смотрим. Все знают, что с 2015 года здесь впервые была проведена серьезная работа по благоустройству, реконструкции. Впервые был заменен травяной покров, также установлена антигрунтовая сетка, заменена мозаика, отреставрированы ступеньки, и, конечно же, многие не могли не заметить новую уникальную подсветку. И мы не остановимся на достигнутом. Мы планируем и надеемся, что сможем реализовать нашу инициативу по посадке в этом мемориальном комплексе уникальной аллеи елей, которые будут привезены из всех городов-героев».
29 августа прошлого года по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси на площадке у Кургана Славы торжественно установили легендарный штурмовик Ил-2. На этом профсоюзы не останавливаются, Артем Игнатенко рассказывает, что в этом году в мае-июне на Кургане Славы рядом с Ил-2 и танком Т-34 появится и легендарная «катюша».
Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании здесь виртуального музея «Мемориальный комплекс «Курган Славы». В таком музее каждый желающий с помощью QR-кода сканирования сможет почерпнуть интересующую его информацию.