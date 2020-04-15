В преддверии Международного дня памятников и исторических мест состоялась пресс-конференция

Сохраняя память, продолжаем историю

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История, пыльные архивы, летописи, предания, археологические раскопки… Зачем нам все эти знания о прошлом, ведь живем-то мы здесь и сейчас? Но почему тогда так жарко о ней спорят сегодня? На издание книг, съемки документальных и художественных фильмов, телепередач по этой тематике тратятся огромные средства. Может, потому, что история — это мощнейшее оружие, мощь которого гораздо сильнее, чем у любых бомбардировщиков и артиллерийских установок. Сегодня для любой страны знание и сохранение истории — это не только почетная обязанность, но и одно из главных условий выживания и развития.В преддверии Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция «Вопросы защиты и сохранения культурного наследия. Уборка и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и обелисков».Девизом Международного дня памятников и исторических мест стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Этот памятный день установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.Открывая пресс-конференцию,отметил:Напомним, что в ознаменование 75-летия Великой Победы Национальная академия наук Беларуси инициировала проведение всебелорусской акции «Народная летопись Великой Отечественной войны. Вспомним всех». Акция направлена на всех граждан Беларуси, у кого в семейных архивах имеются фотографии, какие-то воспоминания, связанные с их родными и близкими, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сегодня потомки участников и очевидцев тех событий имеют возможность прислать в Институт истории НАН Беларуси материалы о своих родных и близких. В стенах учреждения научные сотрудники проведут обобщение, научную обработку, и в итоге будет создана электронная база из семейных архивов любого гражданина Беларуси. Кроме того, эти материалы будут издаваться и в книжной форме. Уже почти готова к выходу в свет первая «Народная летопись Великой Отечественной войны».Кроме того, Вячеслав Данилович поблагодарил Главу государства за огромный вклад в дело сохранения истории:заострил внимание на таком знаковом объекте как мемориальный комплекс «Курган Славы»:29 августа прошлого года по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси на площадке у Кургана Славы торжественно установили легендарный штурмовик Ил-2. На этом профсоюзы не останавливаются, Артем Игнатенко рассказывает, что в этом году в мае-июне на Кургане Славы рядом с Ил-2 и танком Т-34 появится и легендарная «катюша».Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании здесь виртуального музея «Мемориальный комплекс «Курган Славы». В таком музее каждый желающий с помощью QR-кода сканирования сможет почерпнуть интересующую его информацию.Как заметил в своем заключительном слове директор Института истории НАН Беларуси, наша главная задача сегодня — не допустить разрушения важнейших исторических зданий и сохранить культурное наследие. Все мы должны помнить о том, какой ценой создавалась история.