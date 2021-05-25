В преддверии Дня пограничника в Белыничах презентовали памятный знак

Композиция, открытая в преддверии Дня пограничника, представляет собой камень с изображением стражей границ и пограничных столбов с гербами СССР и Беларуси.В открытии новой достопримечательности приняли участие ветераны и действующие пограничники, представители местных органов власти.Как отметил Председатель Госпогранкомитета, символично, что сегодня этот знак открывается в канун Дня пограничника.- сказал генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.В своем выступлении председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко подчеркнул:Композиция «Пограничникам всех времен и поколений» воздвигнута на средства добровольных пожертвований воинов запаса, а также при поддержке Белыничского райисполкома. Идею создания знака инициировала Белыничская районная организация ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы».Памятный знак увековечит подвиг всех пограничников, защищавших рубежи родной земли. Он будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории и традиций пограничной службы.Фото пресс-службы ГПК