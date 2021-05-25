В парке отдыха «Липовая роща» города Белыничи Могилевской области пограничники и руководство района презентовали памятный знак «Пограничникам всех времен и поколений».
Композиция, открытая в преддверии Дня пограничника, представляет собой камень с изображением стражей границ и пограничных столбов с гербами СССР и Беларуси.
В открытии новой достопримечательности приняли участие ветераны и действующие пограничники, представители местных органов власти.
Как отметил Председатель Госпогранкомитета, символично, что сегодня этот знак открывается в канун Дня пограничника.
- Если взять историю Великой отечественной войны, Белорусский пограничный округ насчитывал 13382 человека. Ни один пограничник не сдался, ни одна застава не отошла без приказа, - сказал генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.
В своем выступлении председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко подчеркнул:
– Мы вынуждены противостоять попыткам переписать историю, и именно такие памятные места мы создавали, создаем и будем создавать, чтобы подрастающее поколение хранило память наших отцов.
Композиция «Пограничникам всех времен и поколений» воздвигнута на средства добровольных пожертвований воинов запаса, а также при поддержке Белыничского райисполкома. Идею создания знака инициировала Белыничская районная организация ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы».
Памятный знак увековечит подвиг всех пограничников, защищавших рубежи родной земли. Он будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории и традиций пограничной службы.
Фото пресс-службы ГПК
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В преддверии Дня пограничника в Белыничах презентовали памятный знак
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