В праздники крупные торговые объекты будут работать допоздна

О праздничном режиме работы универмагов и гипермаркетов рассказала Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.





Работники торговли подготовились к активности покупателей перед Новым годом. В магазинах есть необходимый ассортимент товаров, созданы запасы игристых вин, конфет, других востребованных в праздники продуктов питания.

- 30 декабря некоторые крупные объекты торговых сетей увеличат режим работы для удобства покупателей. Например, гипермаркеты сети Green будут работать до полуночи. До 24 часов 29-30 января будут работать продавцы торговой сети «Евроторг». Гипермаркет «Гиппо» по улице Горецкого будет обслуживать покупателей 30 декабря до 1:00. Опыт прошлого года показал, что потребительский спрос накануне новогодних праздников присутствует и в такое позднее время, - подчеркнула Елена Нагорная.

1 января продовольственные магазины будут работать в обычном режиме.

31 декабря столичные универмаги будут открыты до 21 часов, но 1 января у них выходной.