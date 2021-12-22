В правовое регулирование хозяйственной деятельности будут внесены изменения

Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов» (по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности.)





Законопроект содержит положения, направленные на комплексную корректировку Гражданского кодекса, обусловленную необходимостью закрепления новых институтов гражданского права, унификации национального законодательства с гражданским законодательством государств – членов Евразийского экономического союза, совершенствования норм кодекса с учетом практики его применения. В частности, предусматривается исключение вследствие практической невостребованности такой организационно-правовой формы хозяйственных обществ, как хозяйственное товарищество (всего было создано одно полное и два коммандитных товарищества). В связи с этим также предлагается упразднить такой вид учредительного документа, как учредительный договор (единственным учредительным документом будет являться устав).

Предусматривается предоставление юридическим лицам некоторых организационно-правовых форм возможности осуществлять деятельность на основании типового устава, утвержденного Правительством, закрепление организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных различными законодательными актами (садоводческие товарищества, товарищества собственников), уточнение основ правового регулирования деятельности общественных объединений и религиозных организаций, внесение изменений в статьи, регулирующие вопросы регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, исключение двойной ответственности (в виде одновременной уплаты процентов и неустойки) за неисполнение денежного обязательства.

С учетом корректировок, вносимых в Гражданский кодекс, определенные изменения предлагается внести в Банковский и Трудовой кодексы.