В Правительстве с министром ЕЭК обсудили внесение изменений в налогообложение электронной торговли в ЕАЭС

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко провел встречу с членом Коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Русланом Бекетаевым. Стороны обсудили внесение изменений в сфере электронной торговли в рамках ЕАЭС, согласно которым НДС будет уплачиваться в стране потребления товара.





Игорь Петришенко напомнил, что на заседании Совета ЕЭК 5 октября рассматривался вопрос взимания косвенных налогов при трансграничной электронной торговле товарами.

– Это актуальная тема. Мы урегулировали вопрос, который связан с взиманием НДС при осуществлении услуг, но электронную торговлю товарами в нашем интеграционном объединении мы тоже должны в полной мере урегулировать, чтобы не было никаких серых схем.

Также он отметил, что важно рассмотреть вопрос увеличения расчетов при торговле товарами и услугами в национальных валютах.

– Это важнейший элемент, над которым мы давно работаем в ЕАЭС. Создана экспертная группа высокого уровня, большое значение имеет ее динамичная и результативная работа. Мы страна транзитная и экспортно ориентированная. Для нас очень важно, чтобы эти расчеты осуществлялись не через резервную систему – доллары США, а взаимным признанием национальных валют. Мы открыты и готовы более активно работать над этой темой.

В свою очередь, Руслан Бекетаев рассказал журналистам, что в вопросе внесений изменений в сфере электронной торговли стороны найдут необходимое решение:

– Сегодня в этом вопросе хотелось бы подвести черту. Мы поняли позицию белорусской стороны. Соответственно, она совпадает с теми принципами, которые мы сегодня продвигаем. Я думаю, будет очень конструктивная встреча, которая выльется в договор.

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