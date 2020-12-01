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В Правительстве рассмотрели ход выполнения и актуализации стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года

Сегодня во время заседания Президиума Совета Министров был рассмотрен ход выполнения и актуализации Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года. Ранее этот документ был разработан концерном «Белнефтехим» и принят за основу для среднесрочного развития данного сектора экономики. Вместе с тем стратегия имела ряд недостатков. Среди них малый охват организаций, не входящих в состав концерна, но выпускающих инновационную нефтехимическую продукцию. Не уделено и должное внимание производствам малотоннажной химии, минеральных удобрений. 


Премьер-министр Роман Головченко во время заседания особо подчеркнул, что в задачу актуализированной стратегии входит определение точек роста эффективности нефтехимической отрасли, диверсификация поставок сырья и продукции, а также максимальное импортозамещение:

– Это позволит снизить зависимость от внешних условий, влияние которых требует изменения всей модели работы концерна «Белнефтехим» в предстоящем прогнозном периоде. Развитие этой отрасли – это не только повышение эффективности работы предприятия концерна, хотя на них и приходятся основные виды выпускаемой нефтехимической продукции страны.


По словам Премьер-министра, в стратегии варианта 2019 года был упущен потенциал частных наукоемких и малотоннажных предприятий страны, а также производителей калийных удобрений, которые в состоянии проводить гибкую промышленную политику и выпускать инновационные товары.

 – Мы должны обсудить все вопросы развития этого направления, выслушать компетентные мнения, чтобы понимать, как данный документ отвечает сегодняшним задачам. Понять, сформировано ли представление, куда движется отрасль в условиях возрастающих требований к качеству продукции, к эффективности работы отрасли в условиях повсеместного внедрения полимеров, интенсивного перехода на электротранспорт. И все это на фоне жесткой конкуренции и нестабильности цен на углеводороды. Необходимо рассмотреть то, какие механизмы и инструменты реализации намеченных планов есть в распоряжении, чтобы не потерять свои позиции на рынках и обеспечить будущее нашим производителям. 


В разговоре с журналистами заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, что главная цель стратегии – удовлетворение потребности страны в качественных нефтепродуктах. Он также сообщил, что суммарные инвестиции в реализацию Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года оцениваются в 8,8 миллиардов долларов. 

   – Должны быть подключены в том числе финансовые институты, чтобы оказать содействие в финансировании этих сделок. Предполагается, что из этой суммы около 4,9 млрд долларов составят собственные средства, еще 3,9 млрд долларов – заемные и привлеченные ресурсы. 

 Сама стратегия, по словам зампредседателя концерна, разработана на основе оценки рисков. Среди основных – сырьевые риски. Ожидается, что они будут минимизированы путем модернизации НПЗ, углубления переработки нефти, увеличения выхода светлых нефтепродуктов, создания стратегических резервов нефти и модернизации нефтетранспортной системы. 


Говоря о финансовых рисках «Белнефтехима», Владимир Сизов отметил, что они будут минимизированы за счет перехода на формульное ценообразование при поставке сырья и реализации готовой продукции, хеджирования внешнеторговых сделок, а также отработки с банками наиболее комфортных условий по финансированию. 

– Что касается развития отрасли, мы видим, что основной упор будет сделан на переход на более глубокую переработку нефти в нефтехимическую продукцию. Здесь главным предприятием станет «Нафтан», который будет постепенно изменять свой профиль с топливного на нефтехимический.

Для этого на «Нафтане» планируют построить новую установку по производству этилена и пропилена. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. Это позволит создать производства высокотехнологичных пластиков – продуктов с высокой добавленной стоимостью. 


А Мозырский НПЗ будет развивать топливный профиль. Также ожидается, что «Белоруснефть» сохранит до 2030 года валовую добычу нефти в стране на уровне около 1,7 млн тонн в год. Кроме того, «Белоруснефть» является оператором по созданию государственной зарядной сети и планирует до 2030 года установить в стране более 1300 электрозарядных станций.

 «Гомельтранснефть Дружба» планирует завершить в 2022 году строительство магистрального нефтепровода «Гомель –Горки», который объединит трубопроводную систему республики и повысит надежность поставок нефти на белорусские НПЗ. Предприятие также будет отвечать за создание стратегического резерва нефти.  

Фото: БЕЛТА
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