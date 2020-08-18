Сегодня во время заседания Президиума Правительства обсуждались приоритетные направления развития страны на следующий год. Как отметил первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, это первое заседание из цикла, посвященного приоритетным направлениям развития страны в ближайший год.
Фото: архив БЕЛТА
– Сегодня первое из череды заседаний Президиума Правительства, посвященных приоритетным направлениям развития страны на следующий год с целью их обсуждения и выстраивания правильных импульсов, грамотных решений, которые позволят нам обеспечить высокие темпы развития в следующем и последующие годы.
Говоря о проводимой работе по импортозамещению, Николай Снопков отметил, что важно, насколько результаты рационального и эффективного импортозамещения повлияли на платежный баланс страны и дали чистый эффект.
– Под чистым эффектом я понимаю чистое сальдо от импортозамещающих мероприятий с учетом импорта, который мы завозим для производства импортозамещающих материалов.
Первый заместитель Премьер-министра также напомнил о поставленной задаче по необходимости выработки и реализации в течении года дополнительных мер по производству наиболее востребованных товаров на внутреннем рынке, способных к экспорту.
– Есть четыре проблемы в связи с этим приоритетом: устаревшие технологии, недостаточно глубоко проработанные предложения по эффективному техперевооружению производства, а также недостаточная мотивация руководителей предприятий и персонала, которые занимаются в том числе этой работой. Не задействован потенциал частного бизнеса в кооперационных цепочках.
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В Правительстве рассказали о приоритетных направлениях следующего года
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