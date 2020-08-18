В Правительстве рассказали о приоритетных направлениях следующего года

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БЕЛТА

Говоря о проводимой работе по импортозамещению, Николай Снопков отметил, что важно, насколько результаты рационального и эффективного импортозамещения повлияли на платежный баланс страны и дали чистый эффект.Первый заместитель Премьер-министра также напомнил о поставленной задаче по необходимости выработки и реализации в течении года дополнительных мер по производству наиболее востребованных товаров на внутреннем рынке, способных к экспорту.