В интервью ИД «Беларусь сегодня» заместитель Премьер-министра Александр Субботин рассказал, на что будет сделан упор в сельском хозяйстве в предстоящей пятилетке и каким будет АПК к 2025 году. По его словам, для решения стратегических задач, стоящих перед комплексом, разработан проект Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы.
– Ее основная цель – устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной безопасности республики и наращивания экспортного потенциала АПК, повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции. Для ее реализации в настоящее время формируется целый комплекс необходимых мероприятий. В рамках стратегических задач на следующую пятилетку определены экономически целесообразные объемы производства, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала.
Александр Субботин сообщил, что прогнозируется увеличение объемов производства зерна до 10 миллионов тонн, картофеля – 6 миллионов тонн, овощей – 1,9 миллиона тонн, молока – 9,2 миллиона тонн, скота и птицы – 2 миллиона тонн.
– При условии достижения целевых объемов производства сельскохозяйственной продукции и благоприятной ценовой конъюнктуре, прогнозируется увеличение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья до 7 миллиардов долларов.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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В Правительстве рассказали, на что будет сделан упор в сельском хозяйстве в предстоящей пятилетке
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Фото: Александр КУШНЕР