В Правительстве рассказали, на что будет сделан упор в сельском хозяйстве в предстоящей пятилетке

Александр Субботин сообщил, что прогнозируется увеличение объемов производства зерна до 10 миллионов тонн, картофеля – 6 миллионов тонн, овощей – 1,9 миллиона тонн, молока – 9,2 миллиона тонн, скота и птицы – 2 миллиона тонн.Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.