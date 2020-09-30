В Правительстве подписали программу развития сотрудничества с Брянской областью на 2021–2023 годы. Церемония подписания состоялась по итогам встречи заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко с губернатором Брянской области Александром Богомазом. В процессе обсуждения стороны также рассмотрели текущие вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Во время встречи Игорь Петришенко заметил, что задача увеличения товарооборота с Брянской областью России выполнима:
– Считаю, что целевая установка, где мы должны выйти на уровень товарооборота в 1 млрд долларов, полностью выполнима с учетом направлений нашего сотрудничества. Думаю, это задача абсолютно решаемая.
Игорь Петришенко также предложил обсудить на встрече вопросы, связанные с совместными проектами в экономике, сельском хозяйстве, строительстве, культуре, науке.
В свою очередь Александр Богомаз заметил, что даже сейчас товарооборот Брянской области с Беларусью увеличился. Это происходит на фоне роста взаимной торговли предыдущих лет.
– В этом году, как бы нам ни было тяжело, все равно имеем плюс, – резюмировал Александр Богомаз.
Также губернатор Брянской области обратил внимание и на работу белорусских предприятий в регионе, которые не только создают рабочие места и платят налоги в бюджет, но и обеспечивают промышленную безопасность России, когда поставляют современную технику аграриям.
Товарооборот Беларуси и Брянской области в период с января по июль этого года составил 353,4 млн долларов, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основа белорусского экспорта – сельхозмашины, дорожная и строительная техника, молоко, сливки сгущенные и сухие, сливочное масло, сыр, творог. В приоритетных статьях импорта находятся отходы и лом черных металлов, цемент, бумага и картон, продукция из пластмасс, соевые бобы, семена рапса и подсолнечника.
Фото: БЕЛТА
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В Правительстве подписали программу развития сотрудничества с Брянской областью на 2021–2023 годы
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