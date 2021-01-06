Все вопросы проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года урегулированы Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2020 г. № 10 "О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой" (в том числе вопрос безвизового посещения Республики Беларусь участниками и болельщиками чемпионата). Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Правительства. Там отметили, что поэтому необходимости включения чемпионата мира по хоккею 2021 года в перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь в 2021 году, не имеется.
В ведомстве подчеркнули, что постановление Совета Министров Республики Беларусь ”О перечне международных спортивных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь в 2021 году“ от 30 декабря 2020 г. № 791 разработано исключительно в целях освобождения участников спортивных мероприятий (спортсменов, тренеров и других членов спортивных делегаций) от уплаты консульского сбора при получении визы для прибытия в Республику Беларусь.
Фото: pixabay.com
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В Правительстве объяснили невключение чемпионата мира по хоккею 2021 года в перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2021 году
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