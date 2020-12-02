В Правительстве обсудили выполнение рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка

Сегодня в формате онлайн-конференции проходит очередное заседание Национальной комиссии по правам ребенка во главе с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко. Основной вопрос повестки дня – рассмотрение рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, предлагаемых нашей стране по итогам защиты национальных докладов по выполнению положений Конвенции ООН о правах ребенка.
В начале заседания заместитель Премьер-министра напомнил, что в январе этого года в рамках 83-й сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве Беларусь представила объединенные периодические доклады по соблюдению положений Конвенции. В том числе была предоставлена информация о достижениях нашей страны в сфере охраны детства и материнства, создании благоприятных условий для жизни и развития детей.
– В целом Комитетом позитивно оценены результаты работы нашей страны в этом направлении. Хотел бы подчеркнуть, что такие отчеты – это действенный механизм обзора информации о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка во всех без исключения государствах – участниках этого международного акта. Также это хорошая международная площадка для укрепления имиджа страны на международной арене.
Рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, предлагаемые Беларуси, затрагивают различные аспекты деятельности государственных органов и соотносятся с теми задачами, которые решает Национальная комиссия по правам ребенка. В связи с этим Игорь Петришенко обратил внимание, что они по своей сути могут стать хорошими дополнительными мерами для дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере прав и защиты интересов каждого ребенка, живущего в нашей стране.
– Большинство поднятых Комитетом вопросов актуальны для многих стран мира, в том числе таких как США, Германия, Франция и иных. В частности, они касаются предотвращения насилия в семье и среди сверстников, информационной безопасности ребенка, максимальной социализации несовершеннолетних с инвалидностью. Такие вопросы, безусловно, надо решать. В то же время хотел бы обратить особое внимание, что в решении данных вопросов, реализации рекомендаций международных экспертов мы должны исходить в первую очередь из национальных интересов.
По словам заместителя Премьер-министра, в Беларуси выстроена эффективная система по обеспечению прав и защите интересов ребенка. Но с учетом реалий и вызовов времени ее продолжают совершенствовать. В качестве примера он привел усиление ответственности взрослых за вовлечение детей в несанкционированные акции. На данный момент соответствующие корректировки норм Кодекса об административных правонарушениях находятся на рассмотрении в Палате представителей.
Также во время заседания планируется утвердить план работы комиссии на будущий год.
Фото: БЕЛТА
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В Правительстве обсудили выполнение рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка
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