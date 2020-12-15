В Правительстве обсудили перспективы взаимодействия в сферах образования, науки и молодежной политики между Беларусью и Россией

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко сегодня провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и первым заместителем министра просвещения России Дмитрием Глушко. В ходе меропрития стороны обсудили текущее и перспективное сотрудничество в сферах образования, науки и молодежной политики, реализацию программ Союзного государства.
Игорь Петришенко поблагодарил представителей российской делегации за то, что они согласились на проведение встречи в очном формате, а также за оказание содействия в развитии сотрудничества в сфере науки, технологий, формирования общего образовательного пространства.
– Я хочу отметить, что отношения в сфере образования между нашими странами развиваются системно и эффективно. Важнейшая форма работы – прямые контакты между регионами. В каждом соглашении с регионами России, которое подписывает белорусское Правительство, в обязательном порядке есть образовательная составляющая. Действует ряд межправительственных и межведомственных соглашений, программ, которые позволяют нам развивать сотрудничество. Между нашими вузами есть договоры прямого плана.
Кроме того, заместитель Премьер-министра акцентировал внимание на том, что у двух стран есть и совместные подходы к формированию образовательных программ. Именно этот важнейший элемент позволяет отстаивать имеющиеся конкурентные преимущества.
В свою очередь министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поблагодарил за возможность обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества. Также он сообщил, что ознакомился с работой Белорусского Национального технического университета.
Встреча состоялась в преддверии совместного заседания коллегий Министерства образования и Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России, которое пройдет сегодня в Минске.
Фото: БЕЛТА
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В Правительстве обсудили перспективы взаимодействия в сферах образования, науки и молодежной политики между Беларусью и Россией
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