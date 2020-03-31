В Правительстве обсудили ход реализации госпрограммы инновационного развития страны на 2016—2020 годы

Но глава Правительства также заметил, что положительная динамика инновационного развития страны не исключает необходимости рассмотрения проблемных вопросов. Например, ряд заказчиков систематически не выполняет отдельные показатели инновационного развития. По ряду проектов госпрограммы в 2019 году не были обеспечены установленные сроки ввода объектов в эксплуатацию и выход созданных производств на проектную мощность. Также в 2019 году не выполнили графики ликвидации отставания по вводу в эксплуатацию исполнители ряда проектов.Премьер-министр также отметил низкую финансовую дисциплину получателей средств — выделенные ресурсы не осваиваются в срок и в полном объеме:В свою очередьрассказал журналистам, что в текущей программе инновационного развития реализуется 125 проектов. В этом году реализуется 98 проектов, 12 проектов ввели в эксплуатацию в прошлом году, 10 уже вывели на проектную мощность. В целом в 2019 году в рамках программы было произведено продукции более чем на 1,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году:Как один из важных показателей Александр Шумилин отметил создание высокопроизводительных рабочих мест:В рамках программы набирает обороты и создание инновационной инфраструктуры:Среди проектов госпрограммы, которые были реализованы в прошлом году, Александр Шумилин вспомнил проект НАН Беларуси в сфере новых лазерных приборов. Проект введен в производство. Вывели также на проектную мощность и предприятие «Адани» — новый уникальный медицинский кластер. Также благодаря госпрограмме создали производство 3D-принтеров.