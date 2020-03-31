В Правительстве обсудили ход реализации госпрограммы инновационного развития страны на 2016—2020 годы

В Беларуси обеспечен рост показателей инновационного развития. Об этом сообщил Премьер-министр Сергей Румас во время заседания Президиума Совета Министров, в ходе которого обсудили ход реализации Государственной программы инновационного развития страны на 2016—2020 годы.
— Несмотря на то, что по итогам прошлого года не выполнен один целевой показатель, обеспечен рост показателей инновационного развития страны. Это подтверждается и глобальным инновационным индексом, где Беларусь по итогам прошлого года заняла 72-е место, улучшив свою позицию за год на 14 пунктов.
Но глава Правительства также заметил, что положительная динамика инновационного развития страны не исключает необходимости рассмотрения проблемных вопросов. Например, ряд заказчиков систематически не выполняет отдельные показатели инновационного развития. По ряду проектов госпрограммы в 2019 году не были обеспечены установленные сроки ввода объектов в эксплуатацию и выход созданных производств на проектную мощность. Также в 2019 году не выполнили графики ликвидации отставания по вводу в эксплуатацию исполнители ряда проектов.
— Зачем, спрашивается, эти графики разрабатывались и согласовывались с исполнителями? Не все хорошо и с освоением местных инновационных фондов. К тому же финансирование науки из данных фондов снизилось почти в два раза по сравнению с 2018 годом. Продолжают иметь место факты направления средств местных инновационных фондов не на финансирование инновационных проектов. И это при том, что у нас сейчас дефицит республиканского централизованного инновационного фонда более 100 млн рублей.
Премьер-министр также отметил низкую финансовую дисциплину получателей средств — выделенные ресурсы не осваиваются в срок и в полном объеме:
— Учитывая, что 2020 год — год разработки новой государственной программы на следующую пятилетку, прошу сделать акцент на задачах, которые необходимо решить для повышения эффективности ее выполнения.
В свою очередь председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин рассказал журналистам, что в текущей программе инновационного развития реализуется 125 проектов. В этом году реализуется 98 проектов, 12 проектов ввели в эксплуатацию в прошлом году, 10 уже вывели на проектную мощность. В целом в 2019 году в рамках программы было произведено продукции более чем на 1,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году:
— Мы выполнили практически все показатели, заложенные программой, за исключением доли отгруженной инновационной продукции. Но в феврале мы уже ликвидировали отставание от плана и уже выполняем все показатели программы.
Как один из важных показателей Александр Шумилин отметил создание высокопроизводительных рабочих мест:
— Мы планировали создать 1900 рабочих мест, а сделали более 2600. Это именно те рабочие места — с высокой технологичностью и высоким уровнем зарплаты.
В рамках программы набирает обороты и создание инновационной инфраструктуры:
— Мы занимались вопросами создания технопарков, центров трансфера технологий. Они созданы во всех областных центрах. Сегодня их созданием занимаются уже и в крупных районных центрах. За прошлый год в технопарках создано 600 рабочих мест. Сегодня эта цифра в технопарках приближается к трем тысячам рабочих мест. Продукция, которую выпускают в технопарках, также приблизилась к 150 млн рублей.
Среди проектов госпрограммы, которые были реализованы в прошлом году, Александр Шумилин вспомнил проект НАН Беларуси в сфере новых лазерных приборов. Проект введен в производство. Вывели также на проектную мощность и предприятие «Адани» — новый уникальный медицинский кластер. Также благодаря госпрограмме создали производство 3D-принтеров.
Фото: БЕЛТА
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В Правительстве обсудили ход реализации госпрограммы инновационного развития страны на 2016—2020 годы
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