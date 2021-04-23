Столичная санэпидемслужба вновь оценила качество водопроводной воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
– В ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды наблюдается стабилизация качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям. По микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленным гигиеническим нормативом. Учитывая вышеизложенное, вода может быть использована в питьевых целях, – отмечается в сообщении.
Фото: pixabay.com
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В пострадавших из-за аварии районах Минска вновь можно пить воду из кранов
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