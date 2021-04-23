Более 200 тонн воды подвезено армейскими автоцистернами в пострадавшие из-за аварии районы Минска. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны.
– 18 автомобилей из 12 воинских частей подвозили минчанам питьевую воду в течение двух дней, – рассказали в ведомстве.
На данный момент подвоз воды армейскими автоцистернами завершен.
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В пострадавшие от аварии районы Минска армейскими автоцистернами подвезено более 200 тонн воды
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