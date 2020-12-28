В Поставском районе сегодня откроют станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустят природный газ

В Витебской области сегодня вводятся в строй новые социально значимые объекты, сообщили в Витебском облисполкоме.

В поселке Воропаево Поставского района, где услугами водоснабжения пользуются 1,3 тыс. человек, открывается новая станция обезжелезивания производительностью 25 куб.м/ч и сетей водопровода с закольцовкой протяженностью 6,9 км с обустройством систем диспетчеризации и автоматизации. Реализация данного проекта велась в рамках подпрограммы ”Чистая вода“ Государственной программы ”Комфортное жилье и благоприятная среда“ на 2016–2020 годы. Заказчиком по объекту выступило УП ”Витебскоблводоканал“. Объем затраченных средств составил более 1,2 млн рублей. Финансирование осуществлялось из республиканского, областного бюджетов и за счет собственных средств ”Витебскоблводоканала“.



«Из-за повышенного содержания железа, сульфатов и высокой жесткости очистка исходной воды происходит в два этапа с применением контейнерно-блочной станции обезжелезивания и установки обратного осмоса, что позволяет на выходе получать чистую воду, соответствующую требованиям санитарных правил и норм. По итогам реализации проекта достигнута основная цель – обеспечение населения поселка Воропаево качественной питьевой водой и улучшение бытовых условий в результате надлежащего предоставления жилищно-коммунальных услуг», – отметили в облисполкоме.



Еще один важный объект открывается в агрогородке Дрозды Бешенковичского района, куда пришел природный газ. Общая протяженность газопровода составила 3 км. На его проектирование и строительство было освоено 385 тыс. рублей. На природный газ уже переведено 12 квартир, ранее газифицированных от резервуарной установки сжиженного газа (это три многоквартирных жилых дома). В перспективе планируется газифицировать свыше 130 частных домовладений, а также молочно-товарную ферму и зерносушильный комплекс.



В настоящее время в Бешенковичском районе протяженность газовых сетей составляет более 100 км. Природный газ подведен в семь сельских населенных пунктов, в том числе пять агрогородков. «Всего же в нынешнем году в Витебской области средства направлялись на газификацию агрогородков и сельских населенных пунктов в Бешенковичском, Верхнедвинском, Полоцком, Витебском, Лепельском, Сенненском, Толочинском и Шарковщинском районах. К настоящему моменту построено более 37 км подводящих газопроводов. Природный газ подведен во все города, городские поселки области и 128 из 254 агрогородков», – добавили в облисполкоме.



Планируется, что в торжественном открытии новых объектов примет участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.