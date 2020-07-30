В последний день июля в Беларуси небольшие осадки и до +23, в воскресенье потеплеет до +27

Облачная с прояснениями погода с небольшими осадками ожидается в Беларуси в пятницу 31 июля.





«Ночью местами небольшие дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы», - сообщили в Республиканском гидрометцентре. Ветер западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14. Температура воздуха ночью +8… +14, днем +17… +23.

Начало августа тоже будет дождливым и нежарким. В субботу 1 августа ночью местами, утром и днем на большей части территории страны ожидается кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, в отдельных районах по северо-востоку - до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +14, днем от +17 по северо-востоку до +24 по западу республики.

В воскресенье 2 августа также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Гомельской области небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, днем с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6… +12, днем +19… +25, по юго-западу до +27.