В последние годы жалобы в сфере торговли составляют около 30% от общего количества обращений потребителей

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что увеличилось количество жалоб на отказы интернет-магазинов продавать товары по заявленным ценам. А также наблюдается рост обращений потребителей, совершивших интернет-покупки или заказавших услуги через интернет.
«Это происходит на фоне значительного увеличения интернет-продаж в целом в связи с необходимостью минимизации контактов в условиях распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнули в ведомстве.
В числе лидеров покупательских жалоб является отказ интернет-магазинов продавать товар по заявленной цене.
– Зачастую после того как человек заказал вещь по более дешевому ценнику, продавец сообщает, что по такой цене товара уже нет, либо такой товар не продается, либо цена на него повысилась, – пояснили в Министерстве.
Подобная вольность со стороны продавца является нарушением законодательства о торговле и защите прав потребителей. За подобное нарушение продавец может получить штраф в размере до 10 базовых величин (270 рублей).
Также актуальными остаются обращения потребителей, связанные с приобретением товаров в социальных сетях и в группах, создаваемых в популярных мессенджерах. МАРТ предупреждает:
– Потребителям следует знать, что в этих случаях отправителями товаров, как правило, являются физические лица. И на приобретение у них товаров законодательство Республики Беларусь о защите прав потребителей не распространяется. Возникшие споры могут разрешаться только в судебном порядке.
Также среди основных жалоб следующие: приобретение некачественного товара, невозможность его возврата, непредоставление покупателям возможности выбора способа оплаты, нарушение продавцом сроков возврата денежных средств и так далее.
За 9 месяцев 2020 года МАРТ выдало 125 рекомендаций, предупреждений, предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе и защите прав потребителей.
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В последние годы жалобы в сфере торговли составляют около 30% от общего количества обращений потребителей
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Фото: Сергей ЛОЗЮК