В последние годы жалобы в сфере торговли составляют около 30% от общего количества обращений потребителей

– подчеркнули в ведомстве.В числе лидеров покупательских жалоб является отказ интернет-магазинов продавать товар по заявленной цене.– пояснили в Министерстве.Подобная вольность со стороны продавца является нарушением законодательства о торговле и защите прав потребителей. За подобное нарушение продавец может получить штраф в размере до 10 базовых величин (270 рублей).Также актуальными остаются обращения потребителей, связанные с приобретением товаров в социальных сетях и в группах, создаваемых в популярных мессенджерах. МАРТ предупреждает:Также среди основных жалоб следующие: приобретение некачественного товара, невозможность его возврата, непредоставление покупателям возможности выбора способа оплаты, нарушение продавцом сроков возврата денежных средств и так далее.За 9 месяцев 2020 года МАРТ выдало 125 рекомендаций, предупреждений, предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе и защите прав потребителей.