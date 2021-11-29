В Португалии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Все случаи заражения, согласно информации главного управления здравоохранения республики, на которое ссылается Reuters, приходятся на игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба "Белененсеш".На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавирусной инфекции В.1.1.529, выявленный у пациентов на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ отмечалось, что у данной разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".