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  2. В Португалии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Португалии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первые 13 случаев заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зарегистрировали в Португалии, пишет ТАСС.


Все случаи заражения, согласно информации главного управления здравоохранения республики, на которое ссылается Reuters, приходятся на игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба "Белененсеш".

На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавирусной инфекции В.1.1.529, выявленный у пациентов на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ отмечалось, что у данной разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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